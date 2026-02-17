Batman'da Alkol Tartışması Kaza ve Saldırıya Neden Oldu - Son Dakika
Batman'da Alkol Tartışması Kaza ve Saldırıya Neden Oldu

Batman\'da Alkol Tartışması Kaza ve Saldırıya Neden Oldu
17.02.2026 12:29
Alkol alan 3 kişi araçta tartıştı, kaza sonrası otomobile ateş açıp zarar verdiler. İki kişi arananlar arasında.

BATMAN'da, alkol aldıktan sonra bindikleri otomobilde tartışan 3 kişi, araçla kaza yaptı. Sürücü araçtan inip uzaklaştı, diğer 2 kişi ise otomobile tabancayla ateş edip, taş atarak zarar verdi.

Olay, dün sabah, İrmi Mahallesi'nde meydana geldi. 31 ASK 117 plakalı otomobili camları kırık, ateş edilmiş ve terk edilmiş halde bulanların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerinde aracın sağ ön tarafının kazalı, sağ ön kapısında mermi giriş izleri görüldüğü ve camlarının kırık olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinde 12 boş kovan tespit edildi. Araştırmada Karayün köyünde Ü.Y., H.D., İ.Y. ve İ.K.'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. İ.K.'nin üzerindeki aramada ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. İ.K. gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre F.Ö. ile T.S. ve H.D.'nin birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, F.Ö.'nün yaptığı kaza sonrası aracını terk edip olay yerinden ayrıldığı, ardından T.S. ile H.D.'nin araca ateş ederek ve taş atarak zarar verdikleri tespit edildi. H.D. yakalandı, T.S. ve F.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltındaki İ.K. ve H.D.'nin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

