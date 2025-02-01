Batman\'da Alüminyum Profil Üretiminde Yangın

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BATMAN'da, alüminyum profil üretimi yapılan işyerinde kaynak sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi Korik Caddesinde bulunan alüminyum profil üretimi yapan bir işyerinde, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,