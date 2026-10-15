Batman'da araçlarda 22 kilo 641 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada toplamda 22 kilo 641 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 141 gram metamfetamin, Dereyolu mevkisinde durdurulan bir otomobilde ise narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,