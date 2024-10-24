Batman\'da Arıcılığa Dijital Eğitim

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Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan "Arıcılıkta Dijital Dönüşümler ve İnovatif Yöntemler Projesi" kapsamında arıcılara eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Asya Verimlilik Teşkilatı Türkiye Ofisi tarafından kabul edilen proje kapsamında 100 arıcıya eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi, arıcılığın ülke genelinde gelişmekte olduğunu, kovan sayısında Türkiye'nin dünya üçüncüsü, bal verimi açısından da dünya ikincisi olduğunu söyledi.

Batman'da da son üç yıldır Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları ve Vali Ekrem Canalp'in destekleriyle arıcılığın geliştiğini belirten Çiftçi, "Bu vesile ile Güney Kore ve Nepal'den gelen uzman hocalarımızla birlikte 5 gün boyunca ilimizde bulunan arıcılarımıza yönelik eğitim programı planlandı." dedi.

Eğitim programına katılan Güney Koreli Prof. Dr. Jung Chuleuımr de, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüğünü belirterek, eğitimler kapsamında deneyimlerini aktaracağını bildirdi.

Nepal'den gelen Dr. Kedar Devkota ise 14 yıldır aracılıkla ilgilendiği bildirerek, "Bal üreticilerine tecrübe ve birikimlerimizi aktaracağız. Ayrıca Nepal'de arıcılığın nasıl yapıldığını da sizlerle paylaşacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından arıcılara eğitim verildi.