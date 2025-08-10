Batman'da Boğulma Trajedisi

Batman'da 11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde ailesiyle birlikte pikniğe giden A.K. (11) serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya atlayarak çocuğu sudan çıkardı.

Ailesi ve çevredekiler tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.