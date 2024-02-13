Batman\'da Borsa İstanbul Belde İlkokulunda Oyun Terapi Odası Oluşturuldu

İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da Borsa İstanbul Belde İlkokulunda öğrencilerin yaşadığı sorunlar rehberlik birimi tarafından oluşturulan "oyun terapi odası"nda tespit edilip, çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.
Okul idaresi ve 4 rehber öğretmen tarafından okula uyum sorunu yaşayan öğrencilerin sorunlarının tespit edilerek, çözümü için kullanılmayan bir sınıf "oyun terapi odası"na dönüştürüldü.
Uzman öğretmenler eşliğinde dizayn edilen terapi odasına, öğrencinin iç dünyasını yansıtabilmesi amacıyla özel seçilmiş oyunlar ve oyuncaklar yerleştirildi.
Rehber öğretmenler terapi odasında yaptıkları görüşmeler ve oynadıkları oyunlarla çocukların öğrenme güçlüğü, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, konuşma bozukluğu, anne baba kaybı, yas, travma, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarını tespit ediyor.
Tespit edilen bu sorunların terapiler, aile ve uzman desteğiyle çözüme kavuşması sağlanıyor.
Boyası, oyun ve oyuncakları özel seçildi
Okul müdürü Veysi Menekşe, AA muhabirine, her okulda olduğu gibi kendi okullarında da uyum sorunu yaşan öğrencilerin olduğunu ve bu soruna neden olan etkenlerin giderilmesi için rehber öğretmenlerle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen toplantılarda okulda "oyun terapi odası" kurmaya karar verdiklerini ifade eden Menekşe, "Rehber öğretmenlerimiz çocukların duygu ve düşüncelerini oyunla daha iyi ifade ettiklerini belirttiler." dedi.
Bu odada rehber öğretmenlerin oyunlar eşliğinde öğrencilerle görüştüğünü ifade eden Menekşe, "Rehberlik servisimiz öğrencilerin duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşıyorlar. Çocukların aileleriyle de görüşüyoruz." dedi.
Menekşe, oyun terapi odasında sorunlarını aktaran öğrencilerin rahatladığını, öz güvenlerinin arttığını dile getirdi.
"Çocuğun kendisini özgürce ifade edebileceği bir oda oluşturduk"
Rehber öğretmen Deniz Gezer, çocukların kendilerini yetişkinler gibi sözcüklerle ifade edemediğini, onları en iyi oyun ortamında gözlemlediklerini ifade etti.
Odadaki faaliyetlerin bir uzman tarafından izlendiğini belirten Gezer, "Çocuk iç dünyasını en iyi nasıl ortaya koyar? Aile ortamını bize nasıl yansıtabilir? İç dünyasını bize nasıl açabilir? diye düşündük ve buna yönelik oyuncak ve figürler seçtik." diye konuştu.
Gezer, ailelerin talebi, sınıf öğretmenlerinin tespit ettiği sorunlar üzerine öğrencilerin kendilerine yönlendirildiğini anlatarak, bu çocukları sorunları tespit etmeye yönelik oyun terapisine aldıklarını belirtti.
Çocukların yaşadığı bazı sorunların aile içerisinde tespit edilemediğine işaret eden Gezer, şunları söyledi:
"Anne babanın yanlış tutumları varsa, çocuk çatışma, şiddet ortamında büyümüşse anne babayla görüşmeler sağlıyor, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa gerekirse uzmanlara yönlendirip, çocuğun terapi almasını sağlıyoruz."
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