Batman'da Bu Yıl 5 İlçede Festival Düzenlenecek - Son Dakika
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Batman'da Bu Yıl 5 İlçede Festival Düzenlenecek

Batman\'da Bu Yıl 5 İlçede Festival Düzenlenecek

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Batman'da 5 ilçede festival düzenleneceği ve festivallerin Ağustos ayı sonunda başlayacağı belirtildi. İlk festival 1 Eylül'de Sason'da yapılacak.

08.08.2024 15:48
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Batman'da bu yıl 5 ilçede festival düzenleneceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Festivaller Şehri Batman" sloganıyla 5 ilçede festival yapılmasının planlandığı belirtildi.

Batman kent merkezinde kortej yürüyüşüyle festivallerin başlayacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve kaymakamlıklarımızın planlamasına göre Ağustos ayı sonunda başlayacak festivaller için kent merkezinde kortej yürüyüşü yapılacak. Tanıtım organizasyonun ardından ilk festivalimiz 1 Eylül'de, Sason'da, bal, çilek, ceviz ve yayla festivali ile start alacak. 7 Eylül'de Hasankeyf'te su ve doğa, 20-21 Eylül'de Beşiri'de danuk ve fıstık ile 4- 6 Ekim'de Kozluk'ta doğa, kültür ve turizm festivalleri düzenlenecek."

Açıklamada, Gercüş ilçesinde üçüncüsü yapılacak olan bağ bozumu ve gastronomi festivalinin de 12-13 Ekim'de gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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