Batman'da cadde ortasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2'si yoldan geçiyordu - Son Dakika
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Batman'da cadde ortasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2'si yoldan geçiyordu

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Batman\'da cadde ortasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2\'si yoldan geçiyordu
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Batman'ın GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakası bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi; polis şüphelileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

BATMAN'da cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan ve tabancayı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da cadde ortasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2'si yoldan geçiyordu - Son Dakika
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