Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Çiftçiler Yağışla Yüksek Rekolte Bekliyor

23.04.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da çiftçiler bu yıl yüksek yağışlarla rekolte artışı bekliyor, verim düşüklüğü endişesi yok.

Batman'da artan yağışla çiftçiler bu yıl tarlalardan yüksek verim bekliyor.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AA muhabirine, bu yıl kente yüksek miktarda yağış düştüğünü belirtti.

Geçen üretim sezonunda yağış miktarının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini anlatan Aydiş, "Bu sene genel olarak hem Batman'da hem de bölgemizde yağışlar konusunda bir sıkıntı söz konusu değildir." dedi.

Bu yıl rekoltenin geçen seneye nazaran çok daha iyi olacağını belirten Aydiş, şunları kaydetti:

"Buğdayda, kuru arazilerde normalde dekara 400-450 kilogram alıyoruz. Geçen sene bu miktar bazı yerlerde 100 kilograma kadar düştü. Bu yıl kuru alanlardan beklentimiz 450-500, sulu arazilerde de 600-700 kilogramdır."

Yağışlı yıllarda hububatta pas hastalığının oluştuğunu dile getiren Aydiş, çiftçilerin bu hastalıkla mücadele etmeye çalıştığını anlattı.

Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Ferhan Seçen ise 72 dekar arazisinin 42'sine mercimek, 30'una da buğday ektiğini belirtti.

Normal şartlarda buğdayda dekara yaklaşık 400 kilogram verim aldıklarını dile getiren Seçen, geçen yıl kuraklık nedeniyle bu miktarın 130 kilograma kadar düştüğünü anımsattı.

Bu yıl yüksek miktardaki yağış nedeniyle verim beklentilerinin arttığını ifade eden Seçen, "Bu yıl dekara verimin 400-500 kilograma kadar çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:06:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.