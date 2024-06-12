Batman'da çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Batman'da çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

12.06.2024 18:28
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi tahliye edilerek, hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan fırının bacasından çıkan alevler, çatı katındaki daireye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında ve binada mahsur kalarak dumandan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan 20 kişi, taburcu edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

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