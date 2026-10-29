Batman\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü Vali Canalp\'in katılımıyla kutlandı

Batman'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Vali Canalp'in katılımıyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü Turgut Özal Bulvarı'ndaki törenle kutlandı. Vali Ekrem Canalp ve Tuğgeneral Serkan Erişir'in katıldığı etkinliklerde öğrenciler halk oyunları sundu, dereceye girenlere ödül verildi ve geçit töreni yapıldı.
BATMAN'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen kutlama programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Canalp ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erişir, halkın ve askeri birliklerin bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Program, 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Kutlamalar, askeri birlikler ve öğrencilerin katılımıyla geçit töreninin ardından sona erdi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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