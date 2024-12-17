Batman\'da Dağcı Tipiden Kayboldu, Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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BATMAN'da 2 bin 970 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan ve tipiden dolayı yolunu kaybeden M.Ş.G., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Mereto Dağı'nda yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybeden dağcının jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığı duyuruldu. Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın canı bize emanet. Sason ilçesinde 15 Aralık 2024 günü amatör dağcılık sporuyla ilgilenen M.Ş.G. isimli şahsın 2 bin 970 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiği esnada zirvede tipiden dolayı yolunu kaybettiği ve kaybolduğu ihbarı bildirilmiştir. Olaya müdahale edilerek kayıp dağcı Mereto Dağı'nın eteklerinde dağdan iniş yaptığı esnada bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.