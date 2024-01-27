Batman\'da Dama Severler Derneği, Türkiye\'deki Turnuvalara Hazırlanıyor

BATMAN'da 1976'da açılan ve 2013 yılında dernekleşerek ismi 'Batman Dama Severler Derneği' olan çay ocağına gelenler, dama oynayarak hem vakitlerini geçiriyor hem de Türkiye'de düzenlenen turnuvalara hazırlanıyor.

Batman'da Şahabettin Akyüz (57), 1976'da Çarşı Mahallesi 706'ncı sokakta açtığı çay ocağına gelenlerin oynamaları için dama setleri aldı. Çay ocağına gelenler, oyunu zamanla yaygınlaştırarak 2013 yılında 'Batman Dama Severler Derneği' adıyla dernekleşti. Çay ocağının adı da 'Dama Severler Derneği Çay Ocağı' olarak değiştirildi. Türk Daması Federasyonu'nun çeşitli kentlerde düzenlediği şampiyonalara çay ocağında hazırlanan dernek üyeleri, bir sonraki şampiyonanın Batman'da düzenlenmesini istedi. Çay ocağı sahibi Şahabettin Akyüz, 'Burayı kurduğumuz zaman gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemeleri için, sadece dama oyununun oynanmasını sağladık. Yaklaşık 48 yıldır burada çok insan tanıdık. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız oldu. Buraya gelen insanlar hepsi dama oynuyor. Genellikle kendilerini yetiştirip, turnuvalara ve şampiyonalara gidiyorlar. Bursa'ya, İzmir'e, Gaziantep'e gidiyorlar. Bir şampiyonanın da Batman'da yapılmasını istiyoruz. Bunu Batman yöneticileri ve yetkililerine duyurmak istiyoruz' dedi.

'DAMA ZEKA OYUNUDUR'

Dama oynamanın diğer oyunlarından daha iyi olduğunu ifade eden Batman Dama Severler Derneği Başkanı İsmet Koç da (55) 'Biz 1976'dan beri kahveye geliyoruz. Çeşitli oyuncular yetiştirdik burada. Turnuvalara katılıyoruz. Çok arkadaşlarımız kupa kazandı. Diğer illerdeki arkadaşlarla tanışıyoruz. İstanbul olsun, İzmir olsun, Bursa olsun, Antep olsun, Adana olsun samimiyetimiz oluyor. Öyle bir kültürümüz var. Daha ısınıyoruz birbirimize. Buraya herkes geliyor. 80 yaşındaki de, 15 yaşındaki de geliyor. Kağıt oynamaktan, diğer oyunları oynamaktan daha iyidir. Dama zeka oyunudur diye konuştu.

'ZAMANIMIN BÜYÜK KISMI BURADA GEÇİYOR'

Zamanının büyük bir kısmını dama oynamaya harcadığını ifade eden Şemseddin Koyuncu da(70), 'Ben 20-22 yaşındayken bu kahveye gelip dama oynuyordum. Hala bu kahvede dama oynuyoruz. Bazı arkadaşlarımız var birlikte beraber zamanımızı geçiriyoruz. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Hepimiz burada kardeşiz. Bazen turnuvaya çıkıyoruz. Birkaç sefer ben de turnuvalara katıldım. Silopi'ye, Mardin'e, Gaziantep'e, Van'a gittik. Diyarbakır'da turnuva yapıldı ve ben de katıldım. Sabah erken gelip hem dama oynuyoruz hem zamanımız gidiyor. Bu arkadaşlarımdan hiçbir zaman uzaklaşmak istemiyorum. Bir iki gün gelmezsem üçüncü gün mutlaka gelirim. Hepsinden yaşlıyım. Büyük bir zamanımı damaya harcamışım. Şakalaşmalar da oluyor, zıtlaşmalar da oluyor. Bazen birbirimize tahammül etmiyoruz. Bazen arkadaşlarımız yenilmesini de dahi kabul etmiyor. Biraz önce bir arkadaşla oynadım. Onu 2 sefer yendim. Bir el önce de bir arkadaşla oynadık o da beni yendi. Savaş değil, damadır. Arkadaşlıktır, beraberliktir, dostluktur' şeklinde konuştu.

Dama oynayan gençlerden Mervan Güner ise ustalarından damayı öğrenip turnuvaya katılmak istediğini belirterek, şunları söyledi

Ustalarımız turnuvaya gidiyor, geliyor. Biz onlardan dama öğreniyoruz. Başka kahvelere gitmek istemiyoruz. Dama oynamak daha güzel. İnsanın zekasını geliştirir. Ustalarımdan hamleleri kavrarsam ben de turnuvaya gideceğim. Böyle bir kahvenin olması Batman'a değer katıyor.