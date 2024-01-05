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BATMAN'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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BATMAN'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin örgütün Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı ve terör faaliyetlerine katıldığı belirlendi. Tutuklanan şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından cezaevine gönderildi.

05.01.2024 - 19:50,
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BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün Suriye'deki kamplarında eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldıkları ve MASAK raporları ile DEAŞ'ın çatışma bölgelerine finans desteği sağladıkları belirlenen K.E. ve L.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

BATMAN\'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı
Kaynak: DHA
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