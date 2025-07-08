Batman'da Düğün Malzemeleri Satan İş Yerinde Yangın

BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında havai fişekler patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Pazaryeri Mahallesi 2732'nci Sokak'ta bulunan düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, dükkandaki havai fişekler patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri ve üzerindeki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,