 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Batman'da geçen ay gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonları sonucunda gözaltına alınan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bilişim sistemlerinin ve banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçundan aranan şüpheliler yakalandı. Tutuklanan 12 kişi, diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Batman\'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı
17.01.2024 - 14:03,
Abone Ol

Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 275 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 263 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement