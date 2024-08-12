Batman'da Eczacılık Sektöründe 129 İş Yerine 3 Milyon 693 Bin 400 Lira İdari Para Cezası - Son Dakika
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Batman'da Eczacılık Sektöründe 129 İş Yerine 3 Milyon 693 Bin 400 Lira İdari Para Cezası

Batman'da İl Defterdarlığı ekiplerince gerçekleştirilen vergi denetimleri kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 129 iş yerine 3 milyon 693 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

12.08.2024 17:46
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Batman'da İl Defterdarlığı ekiplerince gerçekleştirilen vergi denetimleri kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 129 iş yerine 3 milyon 693 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının talimatları doğrultusunda Batman'da da sektör bazında vergi denetim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 6-9 Ağustos'ta eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 143 iş yerinde yapılan denetimlerde, 129 iş yerine toplam 3 milyon 693 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Eczacılık Sektöründe 129 İş Yerine 3 Milyon 693 Bin 400 Lira İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Eczacılık Sektöründe 129 İş Yerine 3 Milyon 693 Bin 400 Lira İdari Para Cezası - Son Dakika
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