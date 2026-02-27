Batman'da Eğitime Kar Engeli

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında oluşabilecek olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.