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Batman'da Esnaf, Kaldırıma Seksek Oyunu Alanı Yaptı - Son Dakika
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Batman'da Esnaf, Kaldırıma Seksek Oyunu Alanı Yaptı

Batman'da bir esnaf, iş yerinin önünden geçen çocukların oynamaları için kaldırıma seksek oyununun karelerini çizip boyadı. Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgi gösterdiği bu renkli kaldırım, olumlu tepkiler aldı. Esnaf, basit dokunuşların bile insanları ne kadar mutlu ettiğini fark ettiğini söyledi.

Batman\'da Esnaf, Kaldırıma Seksek Oyunu Alanı Yaptı
11.01.2024 - 11:40,
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BATMAN'da, esnaf Abdulkadir Tatlı, okul çıkışlarında iş yerinin önünden geçen çocukların oynamaları için, kaldırıma, belirli mesafelerle 'seksek' oyununun karelerini çizip, çeşitli renklerde boyadı. Bebek arabasıyla geçen annelerin ve alışverişten dönenlerin de ellerinde poşetlerle seksek oynadığı kaldırımla ilgili olumlu tepkiler aldığını söyleyen Tatlı, "Çocukların yanı sıra ebeveynlerinin ve yetişkinlerin de oynadığını görünce, çok şaşırdım. Çok basit dokunuşların bile insanları ne kadar mutlu ettiğini fark ettim" dedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde beyaz eşya yetkili servisi olan Abdulkadir Tatlı, iş yerinin önünden geçen çocukların oynamaları için kaldırımda belirli mesafelere, çocukluğunda oynadığı 'seksek' oyununun karelerini çizip, çeşitli renklerde boyadı. Çocukların yanı sıra bebek arabalı annelerin ve alışverişten dönenlerin de ellerinde poşetlerle seksek oynayarak geçtiği kaldırımın son hali olumlu tepkiler aldı. Özellikle çocukların öğle ve akşam saatlerindeki okul çıkışlarında eğlenmelerini istediğini söyleyen Tatlı, "Arkadaşım Engin ile beraber basit bir fırçayla, farklı renk boyalarla bu kaldırımı renkli 'seksek kaldırımı'na çevirdik. Özellikle okul zamanı çocukların yanı sıra ebeveynlerinin ve yetişkinlerin de oynadığını görünce, çok şaşırdım" dedi.

KALPLERE DOKUNUŞ

Yaptıklarının birçok insanın kalbine dokunduğunu fark ettiklerini söyleyen Tatlı, "Çocukların yaşadığı mutluluğun ötesinde, çocukluğunu yaşamamış büyüklerin de içindeki çocukluk duygusunun ortaya çıktığını gördüm ve mutlu oldum. Bu konuda özellikle çocukların anne ve babalarından, çevredekilerden çok güzel geri dönüşler aldım. Çok basit dokunuşların bile insanları ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. Betonlaşmanın bu kadar arttığı bir dönemde, çocuklara bu kadar küçücük bir alanda, bu yaşam alanını yapmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

'BİZİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ'

Mahallede yaşayan Serhat Ayçiçek, "Her gün geçtiğim bu kaldırımda, eskiden oynadığımız seksek oyununun yapıldığını görünce, çok sevindim. Bizi geçmişe götürdü açıkçası. Çocuklarla beraber oynuyoruz. Bunu yapan arkadaşlardan Allah razı olsun. Buradan günde en az 100 çocuk geçiyor ve hepsi mutlu bir şekilde oynuyor. Biz de arada bir katılıyoruz onlara, beraber oynuyoruz. Çocuklar bu oyunu oynadığı zaman, büyüklerin de yüzündeki tebessümü, mutlu olduklarını görebiliyoruz" dedi.

Okul dönüşlerinde bir süre seksek oynadığını belirten Muhammed Sefa Tunç (13), "Okuldan gelirken her gün oynuyoruz. Çok eğlenceli, mutluyuz. Büyük veya küçük fark etmiyor, buradan geçen herkes oynuyor. Yapanlar için de teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla okuldan çıkarken bazen burada sek sek oynamak istiyoruz. Onlarla beraber gelip oynuyoruz" diye konuştu.

Berfin Kılınç (10) ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim için buraya seksek alanı kurmuşlar. Biz buradan gelince eğlenerek oynuyoruz. Bunu yapanlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Bahçelievler Mahallesi, Bebek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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