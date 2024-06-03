Batman'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Batman\'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Yasaklama kararı, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, Cumhuriyet'in temel niteliklerinin korunması ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla alındı.

03.06.2024 22:45
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Batman'da oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem/etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 3 Haziran saat 17.00'den 9 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Eylem ve Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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