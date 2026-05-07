Batman'da Fidan Üretim Üssü Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Fidan Üretim Üssü Kuruluyor

Batman\'da Fidan Üretim Üssü Kuruluyor
07.05.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 450 dekar alanda meyve fidanı üretim üssü kurulacak, yıllık 1 milyon fidan hedefleniyor.

Batman'da meyve fidanı üretimini artırmak amacıyla kurulacak "Fidan Üretim Üssü" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, belediye ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyünde 450 dekarlık alanda üretim üssü kurulacak.

Kentte meyve fidanı üretiminde bölgenin önemli merkezlerinden biri olunması hedeflenen tesiste yıllık en az 1 milyon fidan üretimi planlanıyor.

Tesiste fıstık, incir, üzüm, zeytin, böğürtlen ve cennet hurması gibi birçok meyve türünün üretimi gerçekleştirilecek.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, dağları yeşertmeyi hedeflediklerini söyledi.

İyi bir tempoyla memleketin her tarafına fidanları toprakla buluşturacaklarını belirten Canalp, "Toplam 450 dönüm arazide devasa bir fidanlık yapacağız. Şu anda bahar döneminde fidanları dikiyoruz. Dikim zamanı geldiğinde memleketimizin bütün köylerinde dikeceğiz. Orman işletmemiz şu anda iklimi ve toprak yapısı uygun olan yerlerin tespitini yapıyor. O yerlerin hepsine meyve veren ağaçları dikeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer de Vali Canalp'in destekleriyle birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Tuncer, Batman Çayı Islah Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın kente hayırlı olmasını diledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Fidan Üretim Üssü Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:54
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
20:50
Shakira’dan 16 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:26:45. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Fidan Üretim Üssü Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.