Batman\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Filistin'i destekleyen dövizler taşıyan grup sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklaması okuyan Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirerek, Filistin halkının insanlık tarihinin en vahşi saldırıları sonucunda korkunç bir yıkım yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.