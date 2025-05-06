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Batman'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Canalp, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik adli işlemleri ve ele geçirilen maddeleri açıkladı.

06.05.2025 17:02
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Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikte, Vali Ekrem Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz'ün katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Canalp, narkotik suçlarla mücadele kapsamında nisan ayında 207 olaya müdahale edildiğini, bu olaylara karışan 212 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 13 zanlının tutuklandığını söyledi.

Canalp, operasyonlarda, 60 kilo 225 gram skunk, 1 kilo 34 gram metamfetamin, 246 gram esrar, 209 gram bonzai, 18 gram kokain ele geçirildiğini belirtti.

Bugün düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda da 21 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Canalp, operasyonda 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek, 89 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Canalp, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirterek, "Gümrük kaçağı 26 bin 340 paket sigara, 95 elektronik sigara, 182 çeşitli ürün, 153 cep telefonu ele geçirildi. Son bir yıllık dönemde kaçakçılık ve organize suçlar bağlamında toplam 1013 olaya müdahale edildi, 1077 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 56 şahıs da tutuklandı." dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Canalp, nisan ayında bu kapsamda 7 olaya müdahale edildiğini, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

Canalp, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan işlem sayısında geçen yılın nisan ayına oranla yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade ederek, 1 Mayıs 2024 ile 31 Nisan 2025 tarihleri arasındaki son 1 yıllık dönemde toplam 1569 olaya müdahale edildiğini, 191 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Asayiş olaylarında da nisan ayında kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında yüzde 7'lik bir azalma olduğunu ve olay sayısının 395'ten 369'a gerilediğini anlatan Canalp, "Mal varlığına karşı işlenmiş olan evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi 9 önemli suç kategorisinde ise geçen ayın nisan ayına oranla 88 olan olay sayısı 68'e düşmüş ve yüzde 23'lük bir düşüş sağlanmıştır. Bu olaylardaki aydınlatma oranı da yüzde 90'a çıkmıştır." diye konuştu.

Vali Canalp, terörle mücadelenin de aralıksız sürdüğünü belirterek, "Terörle mücadele kapsamında nisan ayında 32 olayda toplam 72 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Patlayıcı madde olarak kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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