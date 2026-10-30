Batman'da Hasankeyf ve Gercüş'te kaçakçılık faaliyetinde 88 kişiye adli işlem yapıldı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 88 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktaları ve kaçaklığın önlenmesine yönelik faaliyet yürütüldü.

Bu kapsamda yürütülen 1 aylık faaliyetlerde, gümrük kaçağı 10 bin 738 paket sigara, 155 paket çay, 57 şişe alkol, 100 puro, 25 kablosuz kulaklık, 19 kilogram nargile tütünü ve 189 Kök kenevir, 1071 gram kubar esrar ile 19 muhtelif malzeme ele geçirildi.

88 kişi hakkında adli işlem yapıldı.