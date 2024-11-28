Batman'da Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'a bir markette hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sağlık Mahallesi'nde bir markete girerek hırsızlık yapan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin bir araçta seyrettiği yönünde bilgi alan ekipler, aracı takibe aldı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler, araçtaki K.Y, S.S.Ç, M.F.K. ve F.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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