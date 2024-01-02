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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
02.01.2024 - 18:37,
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Şehit Mehmet Ali Atılğan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Batman istikametine seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 06 DP 3870 plakalı otomobil ile Ersin A. yönetimindeki 54 PB 456 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Ramazan A., Ersin A. ile Nurcan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen Ramazan A. ile Nurcan A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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