Batman'da İzinsiz Hafriyat Dökümüne Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da İzinsiz Hafriyat Dökümüne Cezalar

Batman\'da İzinsiz Hafriyat Dökümüne Cezalar
21.08.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da izinsiz hafriyat dökümü yapanlara toplam 450 bin lira ceza uygulandı, denetimler sürüyor.

Batman Belediyesince, kentte mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve mücavir alanlarda izinsiz hafriyat dökümüne karşı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 160 bin metreküp hafriyat atığı çevreye zarar verilmeden bertaraf edildi.

Kişi ve firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı ve toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentin farklı noktalarına kaçak şekilde dökülen inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine yol açıyor. Kentimiz geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle bazı apartman, iş yeri ve inşaatlardan çıkan hafriyatların boş alanlara gelişigüzel bırakıldığı görülüyor. Bunun önüne geçmek amacıyla belediyemizin ilgili birimleriyle koordineli şekilde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Batman Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Batman, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da İzinsiz Hafriyat Dökümüne Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:03:51. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da İzinsiz Hafriyat Dökümüne Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.