Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan market aracında 17 bin 600 paket kaçak sigara ile 135 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil- Batman yolu üzerinde durdurulan market aracında arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 17 bin 600 paket sigara ile 135 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,