BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan market aracında 17 bin 600 paket kaçak sigara ile 135 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil- Batman yolu üzerinde durdurulan market aracında arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 17 bin 600 paket sigara ile 135 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?