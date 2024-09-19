Batman\'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Meydan Mahallesi'ndeki 6 iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1?6? bin 2?8?7? paket sigara, 5?6?9? elektronik sigara, 8? bin 8?0?0? boş makaron, 1?1?4?9? puro, 7?3? kilogram çay ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.