Batman\'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hizmet-İş Sendikası, İETT şoförünün saldırıya uğramasını protesto etti

Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Sendika başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Şoförün tedavisi devam ederken, sendika yetkilileri İETT ile görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.