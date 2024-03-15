Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman\'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

15.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 528 litre akaryakıt, 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 cep telefonu, 6 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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