Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çalışma yürütüldü.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 528 litre akaryakıt, 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 cep telefonu, 6 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Karşıyaka Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleriyle de yeni nesilleri bilinçlendiriyor. İklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi konusunda yapılan eğitimlerle toplumsal farkındalık hedefleniyor.
Bolu'nun Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanındaki ardiyede çıkan yangın, ahır ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varillerden oluşturulan trene yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor.
Bartın'da sık sık yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bartın Irmağı çevresinde camdan duvar örülüyor. Yaklaşık 5 tonluk baskıya dayanıklı 5 santimetre kalınlığındaki camların montajına başlandı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 milyon TL'lik proje çerçevesinde yürütülen proje çalışmaları, bu yıl da süratle devam ediyor.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Sendika başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Şoförün tedavisi devam ederken, sendika yetkilileri İETT ile görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.
İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda bir grup partili, Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti.
Çorum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ettirilerek geçen hafta ibadete açılan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazında yoğunluk oluşturdu. Restorasyon çalışmalarında açığa çıkarılan 800 yıllık camide, vaazın ardından saf tutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?