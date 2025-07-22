Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge doğrultusunda "Kadına El Kalkamaz" sloganı ve "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi çerçevesinde, Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezinin farklı noktalarında vatandaşlara broşürler dağıtılarak, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, sahada gerçekleştirdikleri görüşmelerde vatandaşlara, kadınların sahip olduğu haklar, şiddete karşı korunma yolları ve başvuru mekanizmaları hakkında aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tür bilgilendirme faaliyetleri yıl boyunca sürecek."