Batman\'da Kahraman Öğretmen

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MALATYA'daki depremden etkilenen Batman 'da öğretmen Mehmet Emin Ekin, sarsıntı sırasında bedensel engelli öğrencisini kucağında taşıyarak dışarıya çıkardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Batman'da da hissedildi. Depremde merkezdeki GAP Ortaokulu'nda derste olan öğrenciler de tahliye edildi. Bu sırada Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Emin Ekin de bedensel engelli öğrencisini kucağında taşıyarak dışarıya çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.