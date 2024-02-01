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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman\'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Kozluk'ta tüm kapalı köy yollarının açıldığı belirtildi. Sason ilçesinde ise 8 köy ve 24 mezraya ait 150 kilometrelik yolun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Sürücülerin güzergahlar dışında seyahat etmemeleri ve dikkatli olmaları önemle vurgulandı.

01.02.2024 17:11
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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin başlattığı yoğun çalışmalar sonucu Kozluk'ta tüm kapalı köy yolları açıldı.

Sason'da kapalı 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometrelik yolda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Açıklamada, "Bu süreçte Sason ilçemiz kırsalında seyahat eden sürücülerimizin de dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkililerin belirttiği güzergahlar dışında seyahat etmemeleri ayrıca önem arz etmektedir." denildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor - Son Dakika
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