Batman\'da kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu açıldı

BATMAN'nın Sason ve Kozluk ilçelerinde kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kentteki kar yağışı, özellikle Sason ve Kozluk ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 2 ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle kapanan 101 köy ve 120 mezraya ait bin 37 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde yolu kapalı 6 mezrada da yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, diğer ilçelerde ulaşıma kapalı yolların bulunmadığı belirtilerek, 15 Ocak tarihinden itibaren Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle İl Özel İdaresi'nin başlatmış olduğu karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, Sason ve Kozluk ilçelerinde toplamda 101 köy ve 120 mezraya ait olan bin 37 kilometrelik yol ağı ulaşıma açıldı. Sason ilçesindeki 6 mezrada karla mücadele devam ediyor. Ekipler sahada aktif olarak çalışıyor ve normalleşmenin en kısa sürede sağlanması için gerekli önlemler alınıyor. Buna ek olarak diğer ilçelerimizde ise ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor denildi.(DHA)
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da kardan kapanan 221 yerleşim yerinin yolu açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?