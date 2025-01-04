Batman'da Kavga: 1 Şüpheli Tutuklandı

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2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Batman'da 2 grup arasında çıkan kavgada Muhammed T. (28), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmasında, gözaltına alınan 2 şüpheliden Muhammed'i bıçakladığı belirlenen Hasan Gülmez (41), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüpheli O.G. (31) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Muhammed T.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bayram AYHAN/BATMAN,