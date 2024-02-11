Batman'da kayıp genç kız için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Batman'da kayıp genç kız için arama çalışması başlatıldı

Batman\'da kayıp genç kız için arama çalışması başlatıldı

Batman'ın Petrol Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, kayıp ihbarında bulunarak polise başvuruda bulundu. Kızmaz'ın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

11.02.2024 21:59
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Batman'da kayıp ihbarında bulunulan 26 yaşındaki genç kız için arama çalışması yürütülüyor.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kızmaz'ın bulunması çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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