Batman\'da Kist Ameliyatı: 20 Yaşındaki Hasta Sağlığına Kavuştu

Batman'da alt çenesinde yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde kist tespit edilen 20 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İ.S'ye (20), bir sağlık merkezinde yapılan muayenede alt çenesinde 5 santimetre büyüklüğünde kist tespit edildi.

Hastanın, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yapılan ileri tetkik ve görüntülemelerinde kistin alt çene sinirine ve gömülü yirmi yaş dişine yakın bir bölgede olduğu belirlendi.

Sinir hasarı riskini azaltmak amacıyla hastaya iki aşamalı operasyon yapılması kararı alındı.

Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Ebru Baydan Çol tarafından gerçekleştirilen ilk aşamada, uygulanan yöntemle kist içeriği boşaltılarak boyutunun küçülmesi sağlandı. İkinci aşamada yapılan cerrahi müdahaleyle kist tamamen çıkarıldı.

Müdahalelerin ardından sağlığına kavuşan İ.S'nin düzenli olarak takibi yapılıyor.