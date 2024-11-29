Batman\'da Kopya Düzeneğiyle Sınav Yapan Şüpheli Yakalandı

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BATMAN'da ehliyet sınavına girenlere para karşılığında kopya düzeneği temin eden şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na (e-Sınav) giren adaylara para karşılığında kopya düzeneği temin ettiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin, anlaştığı adayların giysilerinin düğmesine kamera yerleştirdiği, kameradan elde ettiği görüntüleri sınav anında izleyerek soruların cevaplarını kulak içi kulaklıkla adaylara ilettiği tespit edildi.

KOPYA DÜZENEĞİ İLE İLGİLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, geçmiş tarihlerde yapılan sınavlara ait kopya çekme görüntülerinin bulunduğu 1 flaş bellek, 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan sınava ait 3 adayın sınav giriş belgesi, kopya çekme düzeneğinde kullanılan 24 cep telefonu, 6 akıllı saat, 10 kulak içi kulaklık, 13 düğme kamera, 3 dinleme cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 el dedektörü, 11 cep telefonu kasası, 12 cep telefonu ekranı, 11 cep telefonu işlemcisi, 1 lehim makinesi, 1 amper ölçe makinesi, düzenek yerleştirmeye yardımcı bakır kablo ve bant gibi gereçler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 176 bin 650 TL, 1000 euro, 1200 dolar ve 50 sterlin para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.