Batman\'da Kurban Bayramı Yerel Kutlamaları

27.05.2026 08:21
Batman'da Kurban Bayramı namazı sabah erken saatte camilerde yoğun katılımla kılındı.

BATMAN'da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilerde yoğunluk oluştu. Namazın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Batman'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, sabah erken saatlerde camilere geldi. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki camide yoğunluk yaşandı. Cemaat saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından hutbe okundu, dualar edildi. Daha sonra bayramlaşma gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da bayram namazını Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki camide kıldı. Namazın ardından Canalp ve Nasıroğlu, cemaatle bayramlaştı. Vali Canalp, çocuklara bayram harçlığı verdi. Cami çıkışında, cemaate şeker ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

