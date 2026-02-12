Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama

12.02.2026 11:12
Batman'da kuyumcuyu soyan 2 kişi tutuklandı, 12 şüpheli gözaltına alındı, 1 kg altın çalındı.

BATMAN'da kuyumcu dükkanı çalışanının darbedilip, 1 kiloya yakın altının gasbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden, 5'i tutuklandı.

Olay, 6 Şubat sabahı Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek çalışanı darbedip, vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Şüpheliler, 1 kiloya yakın altınla kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 90 saniyelik görüntülerde; kar maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabancalarla koşarak içeri girdikleri, çalışanın başına tabancanın kabzasıyla birkaç kez vurdukları, ardından vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kaçtıkları görüldü.

40 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 25 iş yeri ve 15 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası olmak üzere 40 kameraya yansıyan görüntüler tek tek incelendi. Kar maskesi takıp, plakasız motosiklet kullanan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğu belirlendi.

7 ŞÜPHELİ SERBEST

U.T. ve M.A. ile onlara yardım eden 10 şüpheli, gözaltına alındı. Çalışmada; 41 bilezik, 4 kolye, 1 altın zincir parçası, olayda kullanılan tabancalar ile 39 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden soygunu gerçekleştiren U.T. ve M.A. ile 3 kişi tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

