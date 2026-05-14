Batman'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Mesleki Eğitim Fuarı

Batman\'da Mesleki Eğitim Fuarı
14.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da ortaokul öğrencileri için mesleki eğitim fuarı düzenlendi. Vali Canalp, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Batman'da ortaokul öğrencilerinin meslek liselerini tanıması ve mesleki eğitim hakkında bilgi sahibi olması amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen fuara, 16 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezleri katıldı.

Fuarda öğrenciler, eğitim gördükleri okullarda geliştirdikleri projeler ile ürettikleri ürünleri kurulan stantlarda sergiledi.

Fuara katılarak stantları gezen Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin sanayileşme ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Sanayileşme hedefleri doğrultusunda eğitime, özellikle de mesleki eğitime büyük önem verdiklerini belirten Canalp, "Bugün burada düzenlediğimiz aktiviteyle 8. sınıf öğrencilerimizin mesleki eğitimi tanımalarını ve bu eğitimin kendilerine sağlayacağı kazanımları fark etmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizden de yoğun bir talep gelmektedir." dedi.

Batman'da sanayinin hızla geliştiğine dikkati çeken Canalp, mesleki eğitimin ülke için olduğu kadar Batman için de son derece önemli olduğunu belirtti.

Vali Canalp, şunları aktardı:

"Kentte mevcut bir organize sanayi bölgemiz varken, şu anda 3 organize sanayi bölgemiz daha faaliyete geçiyor. Bunların yanı sıra sanayi sitelerimiz ile altın ve gümüş işleme sanayi sitelerimiz de devreye giriyor. Bu tesislerin tamamı nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor, dolayısıyla Batman'da mesleki eğitimi geliştirmek, diğer illere kıyasla çok daha kıymetli ve değerli hale gelecektir."

Fuara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:44:17. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Mesleki Eğitim Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.