Batman\'da Mesleki Eğitim Fuarı

Batman'da ortaokul öğrencilerinin meslek liselerini tanıması ve mesleki eğitim hakkında bilgi sahibi olması amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen fuara, 16 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezleri katıldı.

Fuarda öğrenciler, eğitim gördükleri okullarda geliştirdikleri projeler ile ürettikleri ürünleri kurulan stantlarda sergiledi.

Fuara katılarak stantları gezen Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin sanayileşme ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Sanayileşme hedefleri doğrultusunda eğitime, özellikle de mesleki eğitime büyük önem verdiklerini belirten Canalp, "Bugün burada düzenlediğimiz aktiviteyle 8. sınıf öğrencilerimizin mesleki eğitimi tanımalarını ve bu eğitimin kendilerine sağlayacağı kazanımları fark etmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizden de yoğun bir talep gelmektedir." dedi.

Batman'da sanayinin hızla geliştiğine dikkati çeken Canalp, mesleki eğitimin ülke için olduğu kadar Batman için de son derece önemli olduğunu belirtti.

Vali Canalp, şunları aktardı:

"Kentte mevcut bir organize sanayi bölgemiz varken, şu anda 3 organize sanayi bölgemiz daha faaliyete geçiyor. Bunların yanı sıra sanayi sitelerimiz ile altın ve gümüş işleme sanayi sitelerimiz de devreye giriyor. Bu tesislerin tamamı nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor, dolayısıyla Batman'da mesleki eğitimi geliştirmek, diğer illere kıyasla çok daha kıymetli ve değerli hale gelecektir."

Fuara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.