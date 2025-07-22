Batman\'da Metruk Yapılar Yıkılıyor

Batman Belediyesince, kent genelinde güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesi'nde 2 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda kontrollü biçimde yıkımı yapılan çalışmalarda, 2 kazıcı-yükleyici, paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, 6 kamyon ve 15 personel görev aldı.

Yıkım çalışmalarında zabıta ve emniyet ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlandı.