Batman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.
Kent merkezindeki Asri Mezarlık başta olmak üzere sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan vatandaşlar, duygusal anlar da yaşadı.
Ziyaret nedeniyle mezarlıklar etrafında uzun araç kuyrukları oluştu.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Mezarlık Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?