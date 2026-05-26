Batman\'da Mezarlık Ziyareti

Batman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

Kent merkezindeki Asri Mezarlık başta olmak üzere sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan vatandaşlar, duygusal anlar da yaşadı.

Ziyaret nedeniyle mezarlıklar etrafında uzun araç kuyrukları oluştu.