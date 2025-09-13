Batman'da Minibüs Çarpması: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Batman'da Minibüs Çarpması: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Batman\'da Minibüs Çarpması: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
13.09.2025 15:19
Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt hayatını kaybetti.

Batman'da Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürekleri parçalayan bir olay meydana geldi. M.A.'nın (36) geri manevra yaptığı plakası öğrenilemeyen minibüs, 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Neslihan bebek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.Burada tedaviye alınan Neslihan Beyazıt, kurtarılamadı. Neslihan bebeğin cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

15:34
