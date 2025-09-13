Batman\'da Minibüs Çarpması: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Batman'da Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürekleri parçalayan bir olay meydana geldi. M.A.'nın (36) geri manevra yaptığı plakası öğrenilemeyen minibüs, 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Neslihan bebek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.Burada tedaviye alınan Neslihan Beyazıt, kurtarılamadı. Neslihan bebeğin cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gözaltına alınan M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
