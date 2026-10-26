Batman\'da narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 5 kilo 200 gram uyuşturucu bulundu

Batman'da narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 5 kilo 200 gram uyuşturucu bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da kent girişinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın yakıt deposunda 6 parça halinde 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeği Hektor'un tepki verdiği araçta gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, şüphe üzerine hafif ticari araç kent girişinde durduruldu.
Arama sırasında narkotik köpeği "Hektor"un tepki verdiği aracın yakıt deposu incelendi.
İncelemede depoya zulalanmış 6 parça halinde 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?