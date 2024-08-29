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Batman'da nesli tehdit altında olan sarı benekli semender ve dev yengeç beraber görüldü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde Türk semenderi de denilen sarı benekli semender ve dev yengeç aynı alanda görüldü.

İlçeye bağlı Gümüşörgü köyünde bir vatandaş şelalede serinlediği sırada Türk semenderi de denilen ve nesli tehdit altında bulunan sarı benekli semender gördü. Dev bir yengeçle aynı alanda kayda alınan hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.