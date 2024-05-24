Batman'da Okul Çevrelerinde 8 Ayda 8 Bin 230 Kişiye GBT Sorgusu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Okul Çevrelerinde 8 Ayda 8 Bin 230 Kişiye GBT Sorgusu Yapıldı

Batman\'da Okul Çevrelerinde 8 Ayda 8 Bin 230 Kişiye GBT Sorgusu Yapıldı

Batman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen 8 bin 230 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde 8 kişinin suç kaydı bulunurken, 45 kişi yoklama kaçağı ve bakaya durumda olduğu tespit edildi. Ayrıca, 13 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve 18 yaşından küçük araç sürücüsüne ve aracın sahibine toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 bıçak, 3 kurusıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildi ve 664 iş yerinin denetlendiği belirtildi.

24.05.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde 8 ayda şüpheli görülen 8 bin 230 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, polis ekiplerinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek, bu kapsamda yapılan kontrollerde şüpheli görülen 8 bin 230 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı bildirildi.

8 kişinin değişik suçlardan kaydı bulunduğu, 45 kişinin de yoklama kaçağı, bakaya durumda olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 13 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, 18 yaşından küçük araç sürücüsüne ve aracın sahibine toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, aramalarda 6 bıçak, 3 kurusıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildiği, okul çevresinde bulunan 664 iş yerinin denetlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Okul Çevrelerinde 8 Ayda 8 Bin 230 Kişiye GBT Sorgusu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:16 Türkiye’de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı Türkiye'de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:07:41. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Okul Çevrelerinde 8 Ayda 8 Bin 230 Kişiye GBT Sorgusu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement