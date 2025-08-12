Batman\'da Özel Gereksinimli Bireylere Etkinlik

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modellerinden yararlanan özel gereksinimli bireylere yönelik pastalı etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, tatlı, pasta ve soğuk içecekler ikram edildi.

Etkinlik ile özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu, özgüven kazanmaları ve arkadaşlık duygularının gelişimine katkı sağlamak amaçlandı.