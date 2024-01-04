Batman\'da Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Kurumları Toplantısı Düzenlendi

Batman'da, rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurum temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Batman İl Başkanı Rezan Şaşmaz, Batman'da 50 rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

Merkezlerde yaklaşık 6 bin bireyin özel eğitim ve destek eğitimi aldığını belirten Şaşmaz, "Bu eğitimlerle işitme ve görme gibi engeli bulunanlar ile otizmli ve mental yetersizliği olan özel gereksinimli bireylere hizmet sunmaktayız." dedi.