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Batman'da Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Kurumları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Kurumları Toplantısı Düzenlendi

Batman'da faaliyet gösteren rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Batman İl Başkanı Rezan Şaşmaz, şehirde bulunan 50 rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 6 bin bireye özel eğitim ve destek eğitimi verildiğini belirtti. Şaşmaz, bu merkezlerde işitme ve görme engelli, otizmli ve mental yetersizliği olan bireylere hizmet sunulduğunu ifade etti.

Batman\'da Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Kurumları Toplantısı Düzenlendi
04.01.2024 - 16:43,
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Batman'da, rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurum temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Batman İl Başkanı Rezan Şaşmaz, Batman'da 50 rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

Merkezlerde yaklaşık 6 bin bireyin özel eğitim ve destek eğitimi aldığını belirten Şaşmaz, "Bu eğitimlerle işitme ve görme gibi engeli bulunanlar ile otizmli ve mental yetersizliği olan özel gereksinimli bireylere hizmet sunmaktayız." dedi.

Kaynak: AA
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