Batman\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, hastanenin acil girişi göle döndü

Batman'da sağanak caddeleri göle çevirdi, hastanenin acil girişi göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, caddeleri göle çevirip bazı noktalarda ağaçları devirdi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişi de göle döndü, bir alışveriş merkezinin tavanından su sızdı; etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.
BATMAN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, bazı noktalarda ağaçlar devrildi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada caddeler göle döndü, ağaçlar kırıldı. Araç ve yayalar ise ilerlemekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişi de göle döndü. Bir alışveriş merkezinin tavanından ise su sızdı. Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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