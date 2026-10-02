Batman\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, hastanenin acil girişi göle döndü

BATMAN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada caddeler göle döndü, ağaçlar kırıldı. Araç ve yayalar ise ilerlemekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişi de göle döndü. Bir alışveriş merkezinin tavanından ise su sızdı. Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.